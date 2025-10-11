×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Jandarma Tacettin Gün, gözyaşları içinde toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Tacettin Gün#Jandarma
Şehit Jandarma Tacettin Gün, gözyaşları içinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 18:41

 SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün’ün (39) cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Göreve giden personellerin de içinde bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz şehit oldu. Dün akşam askeri törenle Bursa’daki Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na getirilen şehit Gün için, Bursa Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Yeşim Gün, çocukları Ramazan Emir Gün (8) ve Alya Gün (5) ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Tacettin Gün, gözyaşları içinde toprağa verildi

Haberin Devamı

2 çocuk babası şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün’ün cenazesi kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Tacettin Gün#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!