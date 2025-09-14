Şehit İbrahim Naci’ye 110 yıllık vefa: Seni asla unutmayız teğmenim

Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 07:00
Düşmanla kahramanca çarpışırken cephede kaleme aldığı günlüğünde, ‘en büyük korkusunun ölmek değil unutulmak’ olduğunu yazan şehit Teğmen İbrahim Naci’nin anısına Çanakkale’de sergi açıldı...
İbrahim Naci, Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu 71’inci Alay, 3’üncü Tabur, 10’uncu Bölük’te teğmen olarak görev yaptı. 21 yaşındaki genç teğmen, savaş süresince yaşadıklarını ve duygularını kaydettiği bir günlük tuttu. Günlüğünde İstanbul’da başlayan ve Gelibolu Kerevizdere’de sona eren anılarını 29 gün boyunca kaydetti. İlk sayfasına da ailesinin adresini yazdıktan sonra altına da ‘Bu defter kimin eline geçerse, bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin’ notunu düştü.Teğmen Naci, savaşta yaşadıklarını ve duygularını günlüğüne aktardı. BEN DE Mİ TERK EDİLECEĞİM
Girdiği ilk mücadelede de şehit oldu. Günlüğü ise bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi’nin eline geçti. Ateş hattına gelmeden şehit olmuş subayların mezarlarını gören Teğmen Naci günlüğüne, “Şimdi düşünüyorum. Şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim. Fakat bu ne kadar merhametsiz ve ne kadar feciydi” sözleriyle unutulma korkusunu dile getirdi. Teğmen Naci, şehit olduğu günü aktardığı günlüğünün son sayfasında da “Saat 07.00, düşman geceden beri taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayreylesin. Saat 11.00 şimdi muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor. Az önce birinci onbaşım yaralandı. Allahaısmarladık” sözlerine yer verdi. İbrahim Naci günlüğünün son satırını da adeta bir veda hitabıyla “Allahaısmarladık” sözleriyle bitirerek şehit oldu.TEK DİLEKLERİ HATIRLANMAK
KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, unutulma korkusunu günlüğüne yazan Teğmen
İbrahim Naci’nin şehit oluşundan 110 yıl sonra onu hatırlatacak bir etkinliğe imzasını attı. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde “Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı
’nda Bir Şehidin Günlüğü” sergisi açıldı. Sergide Teğmen Naci’nin özgeçmişinden ailesi hakkında notlara, şehadetine ilişkin ayrıntılara, günlükten seçilmiş metinlere kadar önemli tarihi ögelere yer verildi. Genel Müdürlük yetkilileri, Hürriyet’e sergiye ilişkin şunları anlattı: “Teğmen İbrahim Naci’nin el yazısıyla tuttuğu günlük, savaşın şiddetini ve insani yönünü yansıtıyor. Günlüğünü okuduğumuzda Çanakkale Muharebeleri
’ne bir subayın gözünden bakma fırsatını da yakalamış oluyoruz. Marmara Denizi’ndeki düşman denizaltılarının yarattığı tehdidi anlatması aynı zamanda askerin iaşesi noktasında birçok bilgiyi vermesi açısından günlüğü oldukça önemli ve özel kılıyor. Burada savaşanların aslında en büyük korkularının unutulmak ve tek dileklerinin de hatırlanmak olduğunu görmekteyiz.”