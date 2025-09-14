Şehit İbrahim Naci’ye 110 yıllık vefa: Seni asla unutmayız teğmenim

Haberin Devamı

İbrahim Naci, Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu 71’inci Alay, 3’üncü Tabur, 10’uncu Bölük’te teğmen olarak görev yaptı. 21 yaşındaki genç teğmen, savaş süresince yaşadıklarını ve duygularını kaydettiği bir günlük tuttu. Günlüğünde İstanbul’da başlayan ve Gelibolu Kerevizdere’de sona eren anılarını 29 gün boyunca kaydetti. İlk sayfasına da ailesinin adresini yazdıktan sonra altına da ‘Bu defter kimin eline geçerse, bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin’ notunu düştü.

Teğmen Naci, savaşta yaşadıklarını ve duygularını günlüğüne aktardı.Girdiği ilk mücadelede de şehit oldu. Günlüğü ise bölük komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi’nin eline geçti. Ateş hattına gelmeden şehit olmuş subayların mezarlarını gören Teğmen Naci günlüğüne, “Şimdi düşünüyorum. Şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim. Fakat bu ne kadar merhametsiz ve ne kadar feciydi” sözleriyle unutulma korkusunu dile getirdi. Teğmen Naci, şehit olduğu günü aktardığı günlüğünün son sayfasında da “Saat 07.00, düşman geceden beri taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayreylesin. Saat 11.00 şimdi muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor. Az önce birinci onbaşım yaralandı. Allahaısmarladık” sözlerine yer verdi. İbrahim Naci günlüğünün son satırını da adeta bir veda hitabıyla “Allahaısmarladık” sözleriyle bitirerek şehit oldu.