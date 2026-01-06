Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir’de anma

Haberin Devamı

PKK’lı 2 terörist, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet ettiği mübaşir Can da şehit düştü. Olayın 9’uncu yıldönümünde İzmir Adliyesi’nde anma töreni düzenlendi. Törende Kuran’ı Kerim okundu ve dualar edildi, adliye önündeki Fethi Sekin heykeli ile Sekin’in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı.

TUNÇ: HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “İzmir Adliyemizi 9 yıl önce hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve şehit mübaşirimiz Musa Can’ı rahmetle anıyorum” dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında özetle “Aziz hatıralarına daima sahip çıkacak, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı.