×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir’de anma

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Fethi Sekin#Musa Can
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için İzmir’de anma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 07:00

İzmir’de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Haberin Devamı

PKK’lı 2 terörist, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet ettiği mübaşir Can da şehit düştü. Olayın 9’uncu yıldönümünde İzmir Adliyesi’nde anma töreni düzenlendi. Törende Kuran’ı Kerim okundu ve dualar edildi, adliye önündeki Fethi Sekin heykeli ile Sekin’in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı.

TUNÇ: HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “İzmir Adliyemizi 9 yıl önce hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve şehit mübaşirimiz Musa Can’ı rahmetle anıyorum” dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında özetle “Aziz hatıralarına daima sahip çıkacak, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Fethi Sekin#Musa Can

BAKMADAN GEÇME!