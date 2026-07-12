Şehit evlatlarının kabrine yakın olmak için hayatlarını köyde kurdular

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Yaklaşık 40 yıl Almanya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmeye karar veren İsmet Önder, eşiyle 2014 yılında Ankara'ya yerleşti. Çocuklarını ay yıldızlı bayrak altında büyütmek istediğini söyleyerek Almanya'dan anne ve babasıyla Türkiye'ye gelen Serhat Önder de Ankara'da yaşamaya başladı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Serhat Önder, memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Bakırlı köyüne defnedildi.

Evlatlarını yalnız bırakmak istemeyen anne ve babası da ev yaptırarak, 2017 yılından bu yana Bakırlı köyünde yaşamını sürdürüyor. Sık sık evlatlarının kabrini ziyaret edip dua eden anne ve babası, evlat acısını yaşarken şehit ailesi olmanın gururunu da taşıyor.

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"HER SENE BİR HÜZÜNLE GEÇİYOR"

Şehidin 75 yaşındaki babası İsmet Önder, 4 çocuğu olduğunu bunlardan birinin şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi.

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Önder, "Oğlum, eşi ve çocuklarıyla o akşam bizde oturuyordu. Eve gittiklerinde eşini eve bırakmış, oturdukları sitenin bahçesinden, 'Memleket elden gidiyor siz niye oturuyorsunuz, niye dışarı çıkmıyorsunuz?' diye bağırmış. Yola çıkarken torunum ve annesi de gelmek istemiş ve hep beraber gitmişler. Tabii orada F-16'lar alçak uçuş yapıyormuş. Torunum 12 yaşındaydı o zaman, korkmuş. 'Korkma oğlum, onlar bizden korksun.' demiş." ifadelerini kullandı.

Sabaha kadar oğlunu aradıklarını ancak ulaşamadıklarını belirten Önder, oğlunu hastanenin morgunda bulduklarını dile getirdi.

İşlemlerin ardından oğlunun cenazesini Bakırlı köyüne getirdiklerini ve buraya defnedildiğini aktaran Önder, "Her sene bir hüzünle geçiyor ama bir yerde de şehit babası olmanın şerefini yaşıyor insan. Köyde evimiz yoktu. 2017 yılında yaptırdık, buraların bakımlarını yaptık. Şehidi buraya defnettik, onu yalnız bırakmayalım diye buraya yerleştik. Allah'ın indinde onlar yalnız değil ama olsun, biz de daha yakın olalım diye buraya yerleştik." dedi.

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"AL BAYRAĞIN ALTINDA, İSTEDİĞİ YERDE ŞİMDİ İNŞALLAH"

Anne Kezban Önder de aradan geçen 10 yıla rağmen değişen hiçbir şey olmadığını, yaralarının sürekli kanadığını vurgulayarak, "Onun yokluğu her yerde, her zaman belli olan bir şey. Ne zaman kardeşleriyle ya da çocuklarıyla bir araya gelsem, onun eksikliğini hissediyoruz." diye konuştu.

Ankara'daki evlerinde de şehidin emanetleri olduğunu, zaman zaman onlar için Ankara'ya gittiklerine işaret eden Önder, "Ben Ankara'ya gittiğim zaman Ankara çok dar geliyor. O olmayınca Ankara bana bomboş geliyor. Buradan giderken zaten çok üzülerek gidiyorum. Bir tarafımı burada bırakıp gittiğim için çok üzülüyorum. Burası bana daha iyi geliyor." diye konuştu.

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Oğlunun vatanını, bayrağını çok seven biri olduğunun altını çizen Önder, "Yurt dışında da devamlı vatanı için mücadele ederdi. Ne zaman vatanımız için bir yürüyüş olsa ya da devletimizin aleyhine bir şeyler olacak olsa ilk başta o koşardı, toplardı insanları. Şehit olmadan 2 sene önce de vatanına kavuşmuştu. Al bayrağın altında, istediği yerde şimdi inşallah." dedi.