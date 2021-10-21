Şehit evlat yarasını ‘Atmaca’ sarıyor

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve emekli edilen dedektör köpek Atmaca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) izniyle yaklaşık 3 ay önce şehit Akdal'ın ailesine teslim edildi. Oğullarının emanetiyle bir nebze olsun teselli bulan baba Feramuz Akdal ile anne Remziye Akdal, günlerinin büyük bölümünü Atmaca ile geçiriyor. Atmaca, ailenin şehitlik ziyaretlerine de eşlik ediyor.
ÖLENE KADAR
Oğullarının Atmaca ile 2 yıl birlikte görev yaptığını anlatan baba Akdal, "Atmaca'yı evladımın emaneti ve aynı zamanda bir gazi olarak evimize aldık. Evladımızın acısını dindirmese de ondan bir yadigar olarak biz Atmaca'ya çok alıştık. Evladımın emanetine, ölene kadar bakacağız" dedi. Anne Akdal da "Tabii ki şehidimin acısını hiçbir şey dindiremez. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Her zaman da duyacağım.Atmaca şehidimizin bize emaneti. Ben ölünceye kadar Atmaca'ya bakacağım. O benim evladım" diye konuştu.
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