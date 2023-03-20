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Şehit evladın hatıralarını bırakmadılar

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#Malatya#Şengül- Ali Günaydın#Oğuz Günaydın
Şehit evladın hatıralarını bırakmadılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Malatya’daki depremde terk ettikleri hasarlı evlerine ölümü göze alarak giren Şengül- Ali Günaydın çifti şehit evlatlarından kalan hatıra eşyaları aldı.

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Günaydın Ailesi, 7.7’lik ilk büyük depreme Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki dairelerinde yakalandı. Şengül- Ali Günaydın çifti ile üç çocuğu, çadır kente yerleşti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, 2016 yılında Mardin’de şehit olan oğulları Oğuz Günaydın’ın mezarı başına giden çift, karanfiller bırakıp ağıtlar yaktı.

Şehit evladın hatıralarını bırakmadılar

Şengül Günaydın, oğlunun mezar taşındaki Tük bayrağı ve fotoğraflarını öpüp gözyaşı döktü. Çift ardından deprem nedeniyle terk ettikleri evlerine gitti. Tehlikeye aldırmadan hasarlı eve girip oğullarından geriye kalan eşyaları aldı.

 

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#Malatya#Şengül- Ali Günaydın#Oğuz Günaydın

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