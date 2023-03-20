Şehit evladın hatıralarını bırakmadılar

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Günaydın Ailesi, 7.7’lik ilk büyük depreme Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki dairelerinde yakalandı. Şengül- Ali Günaydın çifti ile üç çocuğu, çadır kente yerleşti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, 2016 yılında Mardin’de şehit olan oğulları Oğuz Günaydın’ın mezarı başına giden çift, karanfiller bırakıp ağıtlar yaktı.

Şengül Günaydın, oğlunun mezar taşındaki Tük bayrağı ve fotoğraflarını öpüp gözyaşı döktü. Çift ardından deprem nedeniyle terk ettikleri evlerine gitti. Tehlikeye aldırmadan hasarlı eve girip oğullarından geriye kalan eşyaları aldı.