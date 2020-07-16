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Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT-Mert Taha VAROL- Arife Defne ARSLAN - DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ağlamayın o gülerek gitti...

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Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ağlamayın o gülerek gitti...
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Siirt'in Pervari ilçesinde şehit düşen Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in eşi Hilal Demir, "Ağlamayın size Muhammed'i getirdim. O gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi bana 'gülmüş'. Ağlamayın, sevindirmeyin o alçakları" diyerek gözyaşı döktü.

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri, ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ağlamayın o gülerek gitti...

Şehidin cenazesi polis mangası tarafından askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Dilber ve babası İbrahim Demir ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yetkililer teselli etti. Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Azra Demir de aynı uçakla geldi.

Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ağlamayın o gülerek gitti...

Şehit eşinin fotoğrafına sarılan Hilal Demir, "Ağlamayın size Muhammed'i getirdim. O gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi bana 'gülmüş'. Ağlamayın, sevindirmeyin o alçakları" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ağlamayın o gülerek gitti...

Şehidin kızı minik Azra'nın ise olan bitenden habersiz şekilde babasının mesai arkadaşının omuzuna yattığı görüldü. Şehidin cenazesi, havaalanındaki karşılamanın ardından konvoy eşliğinde kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi'nin morguna kondu. Şehit polis memuru Muhammed Demir’in cenazesi, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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