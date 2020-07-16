Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ağlamayın o gülerek gitti...

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri, ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesi polis mangası tarafından askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Dilber ve babası İbrahim Demir ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yetkililer teselli etti. Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Azra Demir de aynı uçakla geldi.

Şehit eşinin fotoğrafına sarılan Hilal Demir, "Ağlamayın size Muhammed'i getirdim. O gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi bana 'gülmüş'. Ağlamayın, sevindirmeyin o alçakları" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kızı minik Azra'nın ise olan bitenden habersiz şekilde babasının mesai arkadaşının omuzuna yattığı görüldü. Şehidin cenazesi, havaalanındaki karşılamanın ardından konvoy eşliğinde kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi'nin morguna kondu. Şehit polis memuru Muhammed Demir’in cenazesi, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.