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Şehit eşinin ağıdı yürek yaktı " Doyamadık birbirimize"

#Pençe-Yıldırım#Şehit#Remzi Nişan
Şehit eşinin ağıdı yürek yaktı Doyamadık birbirimize

Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 1 yıllık eşi Neslihan Sevgi Nişan’ın gözyaşları sel oldu...

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Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için dün sabah Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkâri İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan katıldı. Tören mangasıyla helikopterden alınan şehidin cenazesi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçağa konularak uğurlandı. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninin ardından şehidin cenazesi, polis korteji eşliğinde karayoluyla memleketi Mersin’e gönderildi.

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Şehit eşinin ağıdı yürek yaktı Doyamadık birbirimize

1 YILLIK EVLİYDİ

Şehit Remzi Nişan için Mersin’de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı, önce Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra tören için Muğdat Camisi'ne götürüldü. Törene şehidin annesi Tülay, babası Halis ve 1 yıllık eşi Neslihan Sevgi Nişan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Acılı eş Neslihan Sevgi Nişan, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu, ağıtlar yaktı. Diğer aile üyeleri de ayakta durmakta güçlük geçti. Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Nişan'ın cenazesi götürüldüğü Akbelen Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte toprağa verildi.

 

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#Pençe-Yıldırım#Şehit#Remzi Nişan

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