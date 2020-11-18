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DHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehit eşini böyle uğurladı: Hakkım helal olsun yiğidim

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Şehit eşini böyle uğurladı: Hakkım helal olsun yiğidim
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Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehit teğmen 2.5 ay önce evlenmişti. Şehit çavuş 7 ay önce baba olmuştu.

Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29) ve birliği, teslim olacak teröristleri almak için Silopi ilçesindeki Irak sınırındaydı. Burhan Sönmez karşıya geçmeye çalışırken Habur Çayı’na kapıldı ve şehit oldu. Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin ardından Sönmez’in cenazesi Kayseri’nin Melikgazi ilçesine getirildi. Kalemkırdı Camisi’ndeki törende, şehidin annesi Hatice ve babası Mehmet Sönmez oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tuğba Sönmez ise henüz 2.5 ay önce evlendiği şehit eşinin fotoğrafını taşıyarak, "Allah senden razı olsun. Ben eşi olarak razı oldum. Hakkım binlerce kez helal olsun” dedi.

OSMANİYE ŞEHİDİNE AĞLADI

Şehit eşini böyle uğurladı: Hakkım helal olsun yiğidim
Şehit Abdurrahman Topuksuz

Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29) için de Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde tören düzenlendi. Şehidin annesi Fatma ve babası Salim Topuksuz akrabalarının desteğiyle ayakta durdu. Cenaze törenine 7 aylık oğluyla birlikte katılan şehidin eşi Hatice Topuksuz ise, “Oğlunu babasız mı bıraktın?” diyerek gözyaşı döktü. Hatice Topuksuz askerlerin omzunda taşınan şehit eşinin tabutunu asker selamıyla uğurladı. Şehit uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz, Çamiçi Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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