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Şehit Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı! Annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Güncelleme Tarihi:

#Eren Bülbül#Şehit#Ayşe Bülbül
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 09:45

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafına DHA ulaştı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

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Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

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Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi. DHA'nın ulaştığı fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Şehit Eren Bülbülün son fotoğrafı ortaya çıktı Annesi gözyaşlarına hakim olamadı

'KOKUN GELECEK Mİ BANA?'

Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, "Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Eren Bülbülün son fotoğrafı ortaya çıktı Annesi gözyaşlarına hakim olamadı

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#Eren Bülbül#Şehit#Ayşe Bülbül

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