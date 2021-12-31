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Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği arama-kurtarma botu suya indirildi

#TRABZON#Trabzon#Eren Bülbül
Şehit Eren Bülbülün adının verildiği arama-kurtarma botu suya indirildi

TRABZON İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği arama-kurtarma botu, düzenlenen törenle suya indirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Müdürlüğü'ne tahsis edilen, yerli üretim ARES marka, KB6101 numaralı, şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği karakol botu, kara yolu ile getirildiği Trabzon Limanı'nda vinçle suya indirildi. 12 metre uzunluğunda, 3,75 metre genişliğinde olan ve son teknoloji sistemlerle donatılan, 900 beygir güç üreten 2 motora sahip botu suya indirme törenine; Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, emniyet mensupları ve davetliler katıldı. 40 deniz mili sürat hızla giden ve radar, sonar, termal cihaz, gece görüşü kameralarla donatılmış olan bot; yasak avcılık, arama-kurtarma faaliyeti ve adli olaylara müdahalede kullanılacak.

'ARAÇ TAKVİYELERİ İLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'müz uhdesinde hizmet veren Trabzon Limanı Şube Müdürlüğü'müze tahsis edilen karakol botumuzun suya indirilmesi için buradayız. Bunu anlamlı kılan da yaklaşık 5 yıl önce şahadete yürüyen Eren Bülbül yavrumuzun adının da bu karakol botuna verilmesi. Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Kesişme' filminin galasına katıldık. Özellikle bölgemizde zaman zaman yaşadığımız başta doğal afetler sonucu denizlerimizde arama-kurtarma faaliyetleri icra ediyoruz. Bu karakol botumuz da bu vesile ile bize katkı sağlayacaktır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İlimizde nasıl ki her alanda bizim emniyet ve asayişimiz için ilimiz ve ülkemizin huzuru için mücadele veriyorsak bu araç takviyeleri ile aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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#TRABZON#Trabzon#Eren Bülbül

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