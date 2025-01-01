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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı: 'İyi ki varsın Eren'

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#Eren Bülbül#Şehit#TRABZON
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı: İyi ki varsın Eren
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 15:22

Trabzon’un Maçka ilçesinde 7,5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun',

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Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

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#Eren Bülbül#Şehit#TRABZON

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