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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Şehit Er Volkan Soy son yolculuğuna uğurladı

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Şehit Er Volkan Soy son yolculuğuna uğurladı
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda, görevi sırasında rahatsızlanıp şehit olan Sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy (21), memleketi Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyük Durduran köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, sabah saatlerinde askerler tarafından Akyaka Devlet Hastanesi morgundan alınarak Büyük Durduran köyüne getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde helallik alınan Soy'un cenazesi, ardından tören mangası eşliğinde köy camisine götürüldü. Anne Nezaket Soy, "Şehitlere yoldaş oldun ay balam. Kara kaşlım ay balam, kurban olurum sana" diyerek ağıt yakarken, yakınları da dua ve gözyaşlarıyla korteje eşlik etti.

Buradaki törene Vali Türker Öksüz, Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Bölgede ayrıca kanaat önderi olan Işıklı Cami imamı Seyit Ahmet Erdem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, dua okudu. Şehidin cenazesi köy mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, tabuta sarılı Türk bayrağını özenle katlandıktan sonra şehit Volkan Soy'un fotoğrafını babası Erhan Soy'a teslim etti.

Şehit Er Volkan Soy son yolculuğuna uğurladı

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