MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Er Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Şehit Er Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet YİRUN- Onur KAYA- Volkan KURU/ KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)-
Haber Giriş: 11.06.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Şehit Er Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Er Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç (20), memleketi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanan Piyade Er Rıdvan Sağdıç, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu. Şehit Sağdıç'ın naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tekirdağ'ın Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirilip, buradan Kapaklı ilçesine götürüldü.

Şehit Er Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı


Sağdıç'ın cenazesi halelik alınmasının ardından, Karaağaç Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin annesi Kezi babası Turan, kardeşleri Çiçek, Figen ve Ceylan Sağdıç ile yakınları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Er Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı



Şehit Sağdıç için düzenlenen törende yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Rıdvan Sağdıç,  Fatih Mahallesi Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi