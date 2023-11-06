×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Onur Özbek#Kilis#Niğde
Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 13:43

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Haberin Devamı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in cenazesi, Kilis’te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'nin Yıldıztepe beldesine getirildi.

Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olan şehit Özbek için Yıldıztepe Beldesi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPÜP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla belde mezarlığında toprağa verildi. 

Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Er Onur Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Onur Özbek#Kilis#Niğde

BAKMADAN GEÇME!