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Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Şehit er Mesut Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit er Mesut Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikat sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde önceki gün alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım için memleketi Mersin'de tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin babası Duran Yıldırım, annesi Eşe Yıldırım, kardeşi Velican Yıldırım ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, Yıldırım'ın cenazesine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Mesut Yıldırım'ın cenazesi, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit er Mesut Yıldırım, Mersinde son yolculuğuna uğurlandı

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