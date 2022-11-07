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Şehit er İsmail Esmer, Hatay'da son yolculuğa uğurlandı

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#Hatay#Şehit#Irak
Şehit er İsmail Esmer, Hatayda son yolculuğa uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:33

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi, Şırnak’taki askeri törenin ardından memleketi Hatay'a getirildi. Şehit Esmer için ikindi vakti Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'ndeki mezarlık kompleksinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit er İsmail Esmer, Hatayda son yolculuğa uğurlandı

Törene Esmer ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Esmer'in yakınları, törende gözyaşı döktü. İsmail Esmer’in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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#Hatay#Şehit#Irak

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