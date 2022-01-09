Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni dönem yarın başlıyor 50 ilde uygulanacak...Yeni dönem yarın başlıyor! 50 ilde uygulanacak...#E-İmza
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldüOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!#Koronavirüs
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Sınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdıSınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdı#Kahramanmaraş
Dünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi sonDünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi son!#Afganistan
Bakan açıkladı Doğal gaz yardımında tarih belli olduBakan açıkladı! Doğal gaz yardımında tarih belli oldu#Derya Yanık
Vurun emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu'Vurun' emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu#Kazakistan
Beşiktaşın 11i belli oldu Sürpriz...Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Beşiktaş
Canlı yayında skandal görüntü sonrası tutuklandılarCanlı yayında skandal görüntü sonrası tutuklandılar!#Canlı Yayın
Binlerce uçak, yolcusu olmadan bunu yapıyorBinlerce uçak, yolcusu olmadan bunu yapıyor #AVRUPA
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
Bodrum ve Marmariste dolu kâbusu Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandıBodrum ve Marmaris'te dolu kâbusu! Araçların camları kırıldı, büyük panik yaşandı#Muğla
Akıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmezAkıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmez!#Demet Akalın
İzmirde ele geçirilmişti Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de ele geçirilmişti! Dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü#İzmir
Ünlü oyuncu sağlığına kavuştuÜnlü oyuncu sağlığına kavuştu#SEDA SAYAN
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

#Şanlıurfa#Tel Abyad#Suriye

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde teröristlerce infilak ettirilen el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Cenazesi uçakla İstanbul'a getirilen Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'a getirildi. Ardından Türk Bayrağına sarılı tabutu helallik için Bahçelievler'deki evine getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından Koç için ikindi namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Baba Cemalettin Koç, anne Emine Koç ve kardeşleri Mehmet Koç ile Taha Yasin Koç taziyeleri kabul etti.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından şehit Koç'un naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Haberin Devamı

Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Tel Abyad#Suriye

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil