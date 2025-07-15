Şehit emniyet müdürünün babası: Bu ihanet unutulmaz

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Baba Ramazan Baysan, “9 yıl sanki bize 19 yıl gibi geliyor. Geçmek bilmeyen 9 yıl. Onsuz bir gün geçmiyor. Sebep olanların, bu tezgâhı kuranların yüzleri hayatları boyunca gülmesin” dedi. En çok da ihanetin içeriden gelmesine dayanamadığını dile getiren baba Baysan şöyle konuştu: “Kendi vatandaşından kendi parlamentona, kendi polisine, kendi güvenlik gücüne böyle bir ihanet... Unutulur gibi değil. Bu memlekette büyüdüler, yetiştiler ama ihanet ediyorlar.” Anne Hanife Baysan ise oğluna hiç doyamadığını söyleyerek, “9 sene bitiyor ama içim hep yanıyor. Çok sık geliyordu. ‘Oğlum bu kadar sık gelme’ diyordum. ‘Anne, doyamıyoruz birbirimize, geleyim de doyalım’ derdi. Sanki bu günlerimizi biliyordu” ifadelerini kullandı