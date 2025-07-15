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Şehit emniyet müdürünün babası: Bu ihanet unutulmaz

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#15 Temmuz#Ufuk Baysan#Şehit
Şehit emniyet müdürünün babası: Bu ihanet unutulmaz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda 42 arkadaşı ile şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’de yaşayan babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan’ın acısı ilk günkü gibi taze.

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Baba Ramazan Baysan, “9 yıl sanki bize 19 yıl gibi geliyor. Geçmek bilmeyen 9 yıl. Onsuz bir gün geçmiyor. Sebep olanların, bu tezgâhı kuranların yüzleri hayatları boyunca gülmesin” dedi. En çok da ihanetin içeriden gelmesine dayanamadığını dile getiren baba Baysan şöyle konuştu: “Kendi vatandaşından kendi parlamentona, kendi polisine, kendi güvenlik gücüne böyle bir ihanet... Unutulur gibi değil. Bu memlekette büyüdüler, yetiştiler ama ihanet ediyorlar.” Anne Hanife Baysan ise oğluna hiç doyamadığını söyleyerek, “9 sene bitiyor ama içim hep yanıyor. Çok sık geliyordu. ‘Oğlum bu kadar sık gelme’ diyordum. ‘Anne, doyamıyoruz birbirimize, geleyim de doyalım’ derdi. Sanki bu günlerimizi biliyordu” ifadelerini kullandı

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#15 Temmuz#Ufuk Baysan#Şehit

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