Şehit Emniyet Müdürü toprağa verildi
Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Nasuh Çulcu’ya, kadın meslektaşının taciz iddiası üzerine soruşturma açılmıştı.
Çulcu, önceki gün açığa alma yazısı tebliğ edilince, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’le önce Polisevi’nde görüşmüş, bir süre sonra tekrar Polisevi’ne dönerek Cevher’i başından ve omzundan vurarak şehit etmişti. Kaçarken bir polis memurunun ayağından vurduğu Çulcu, tedavisinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İki çocuk babası Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher dün İstanbul’da ailesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.