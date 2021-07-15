MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Emniyet Müdürü toprağa verildi
GeriGündem Şehit Emniyet Müdürü toprağa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/DHA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehit Emniyet Müdürü toprağa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Emniyet Müdürü toprağa verildi

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Nasuh Çulcu’ya, kadın meslektaşının taciz iddiası üzerine soruşturma açılmıştı.

Çulcu, önceki gün açığa alma yazısı tebliğ edilince, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’le önce Polisevi’nde görüşmüş, bir süre sonra tekrar Polisevi’ne dönerek Cevher’i başından ve omzundan vurarak şehit etmişti. Kaçarken bir polis memurunun ayağından vurduğu Çulcu, tedavisinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki çocuk babası Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher dün İstanbul’da ailesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi