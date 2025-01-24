Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 mesai arkadaşı anıldı

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Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları, 24'üncü yıl dönümünde şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, şube müdürleri, ilçe kaymakamları, Diyarbakırspor futbolcuları, Diyarbakır ve Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Programda dualar okunurken, Okkan ve arkadaşlarının şehit edildikleri yerde yapılan anıta karanfiller ve Diyarbakırspor forması bırakıldı. Töreni bazı vatandaşlar da evlerinin penceresinden takip ederek dua etti. Balkonlara Şehit Ali Gaffar Okkan'ın fotoğraflarının asıldığı görüldü.

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'GÖNÜLDEN GÖNÜLE BİR KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ İNŞA ETMİŞTİR'

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Burada, tam 24 yıl önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada, hain bir saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine eriştikleri bu noktada şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sakarya'nın öz evladı, Diyarbakır’ın Gaffar babası, şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı süre içerisinde halkımıza, devletimizin müşfik ve kucaklayıcı aynı zamanda güçlü ve şefkatli yüzünü göstermiş, gönülden gönülle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamış, Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Bu elim olayın gerçekleştiği günden bu zamana kadar geçen sürede sadece bizim değil, Diyarbakır halkının da şehitlerimizi unutmadığını özellikle de rahmetli müdürümüze karşı sevgi ve saygısını her zaman devam ettirdiğini görüyoruz. Merhum emniyet müdürümüz ve 5 kahraman evladımızı şehit edenler, medeniyetin beşiği bu kadim şehirde kin ve nefret tohumlarını ekmek istemişlerdir. Şunu iyi bilsinler ki, bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde halkın desteğinin ne denli etkili olduğunun bilinciyle bugün bizler de şehitlerimizin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek, halkımızın sevgi ve desteğiyle görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız" dedi.

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'O DİYARBAKIR'IMIZ İÇİN BİR CEVHERDİ'

Törene katılan Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir ise "Bugün çok hüzünlüyüz ve acılı bir gündeyiz. Çünkü böyle bir değeri yitirdik. O Diyarbakır'ımız için bir cevherdi. Diyarbakır'ın babasıydı. Diyarbakır onu çok seviyordu ve o da Diyarbakır'ı çok seviyordu. Çok üzgünüz, kelimeler yetersiz" diye konuştu.