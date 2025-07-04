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Şehit dozer operatörü İbrahim Demir'e gözyaşlarıyla veda

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#İzmir#İbrahim Demir#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 15:21

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve dün görevi başındayken şehit olan dozer operatörü evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Jandarma Genel Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Şehit Demir'in mesai arkadaşları katıldı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir (39) için tören düzenlendi. Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Karşıyaka ilçesindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, cenazenin getirilişi sırasında gözyaşı döken Demir'in mesai arkadaşlarını teselli etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman çalışanlarının yangınlarla fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

Şehit dozer operatörü İbrahim Demire gözyaşlarıyla veda

"MUHTEMELEN HİÇ DİNLENMEDEN VE YORULMADAN O MÜCADELEYİ VERİYORDU"

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İbrahim Demir'in, Ödemiş'teki hızlı ve düzensiz seyreden yangında canını hiç düşünmeden tehlikeye attığını belirten Elban, "Muhtemelen hiç dinlenmeden ve yorulmadan o mücadeleyi veriyordu. Onların bu kahramanca mücadelesidir ki, ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular. Bu rahatlığın ve huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Ormanlarımız ve Anadolu toprağımız yeterince şehit verdi." dedi.

Şehit dozer operatörü İbrahim Demire gözyaşlarıyla veda

Karacabey ise yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken şehit olan Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve orman teşkilatına başsağlığı diledi.

Demir'in emaneti olan ailesi ve yakınlarına sahip çıkacaklarını anlatan Karacabey, "Umut ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadeledeki son şehidimiz olsun. Maalesef şimdiye kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

Şehit dozer operatörü İbrahim Demire gözyaşlarıyla veda

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Demir'in naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı.

Cenaze, Konya'nın Ilgın ilçesine götürüldü.

İzmir'de düzenlenen törene AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve orman bölge müdürlüğü çalışanları katıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya gelen evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir, 2008'den bu yana Ilgın Orman İşletme Şefliğinde dozer operatörü olarak görev yapıyordu.

Şehit dozer operatörü İbrahim Demire gözyaşlarıyla veda

OLAY

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Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit olmuş, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin de yaralanmıştı.

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#İzmir#İbrahim Demir#Orman Yangını

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