Şehit çocuğu Bera'ya polislerden doğum günü sürprizi

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Düzceli olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2015 yılında zırhlı polis aracının geçişi sırasında, yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 33 yaşında şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memurunun oğlu Bera Zeki Altınbaş’a 13’üncü yaş gününde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Polisler, Bera’nın okuluna giderek pasta ile kutlama yaptı. Daha sonra da Bera, ekip otosuyla bir kafeye götürüldü. Kafede Bera için arkadaşları ve Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in de katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Bera Zeki Altınbaş, doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

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