Şehit Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihan Geçit (32) için cuma namazı sonrası Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze namaza kılındı. Törene, şehidin annesi Handan Geçit, babası Recep Geçit, eşi Umut Geçit, 5 yaşındaki kızı İrem Geçit'in yanısıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.
Şehit Cihan Geçit'in cenazesi helallik almak için Büyükçekmece'deki evine götürüldü. Ardından Geçit Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.