Åžehit cenazesinde yÃ¼rek burkan Ã¶lÃ¼m... TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± konuÅŸtu, fenalaÅŸÄ±p hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ã‡orlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube AmirliÄŸi'nde gÃ¶revli polis memurlarÄ± Erkan TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler ile Emrah KoÃ§ (32), psikolojik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hakkÄ±nda tedavi gÃ¶rmesine yÃ¶nelik mahkeme kararÄ± bulunduÄŸu belirtilen Orhan Altan'Ä±n bÃ¶lgede olduÄŸuna dair bilgi Ã¼zerine 17 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinde ReÅŸadiye Mahallesi Kumyol Caddesi GÃ¶lcÃ¼k MeydanÄ± mevkisindeki bir iÅŸ merkezine gitti. Burada polis memurlarÄ±, Orhan Altan'Ä±n bÄ±Ã§aklÄ± ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da polis memurlarÄ± TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler ile KoÃ§, ÅŸehit oldu. SaldÄ±rgan Altan, polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžehit polislerden TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler, Ã‡orlu, KoÃ§, ise Van'da 18 MayÄ±sâ€™ta topraÄŸa verildi.

Polis memuru Erkan TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler'in Ã‡orlu ÅžehitliÄŸi'nde son yolcuÄŸuna uÄŸurlanÄ±rken ilÃ§ede bir fabrika Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ahmet Kartal, Ã¼zerine sardÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile ÅŸehitliÄŸi geldi. Åžehitlikte defin Ã¶ncesinde evli ve 3 Ã§ocuk babasÄ± Kartal, yÃ¼ksek sesle "Vatana, millete, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize, polislerimize, jandarmamÄ±za ve bÃ¼tÃ¼n vatan millet uÄŸruna can veren ÅŸehitlerin ruhuna, aziz ÅŸehitlere selam olsun. Rabbâ€™im bir daha bÃ¶yle bir olayÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize, polisimize, jandarmamÄ±za gÃ¶stermesin. Vatana, millete, polislere, jandarmamÄ±za sÄ±kÄ±lan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n, kahrolsun. Hepimiz askeriz, hepimiz polisiz, hepimiz jandarmayÄ±z" dedi.

Ahmet Kartal, konuÅŸmasÄ±ndan bir sÃ¼re sonra fenalaÅŸarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalesi saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ÅŸehitlikte yapÄ±lan Kartal, Ã‡orlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi belirtilen Ahmet Kartal, bugÃ¼n saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kartal, Ã‡orlu'da topraÄŸa verildi.

