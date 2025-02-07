Şehit Binbaşı’ya acı veda

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IRAK’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), memleketi Aydın’da binlerce kişi tarafından tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Binbaşı Yetişen için Efeler Bey Camisi’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, toprağa verildiği dün de 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen’in doğum günü olduğu öğrenildi.

Şehidin eşi Mesude Esin Yetişen güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye şehit ailesinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, beraber görev yaptığı silah arkadaşları, askeri ve siyasi erkan ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, şehit Binbaşı Kemer Mezarlığı Şehitliği’nde sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.