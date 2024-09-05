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Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

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#Osman Ayan#Şehit#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:02

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi.

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Şehit Binbaşı Ayan için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Hakkari'den askeri uçakla Isparta'ya getirilen Ayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

Törende, Ayan'ın eşi Nazan, annesi Gülümser, kardeşi Elif Ayan şehidin naaşı uçaktan indirildiği esnada ağıtlar yaktı, sinir krizi geçirdi.

Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin yakınlarının koluna girerek onları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

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Şehit Ayan'ın, Gülümser ve Harun adlarında 10 aylık ikiz çocukları olduğu öğrenildi.

Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip Senirkent ilçesi Gençali köyünde defnedilecek.

Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli katıldı.

Şehit Binbaşı Osman Ayan, memleketine getirildi

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#Osman Ayan#Şehit#Kalp Krizi

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