×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için tören düzenlendi

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kemal Yetişen#Şırnak#Şehit
Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için tören düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:10

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Haberin Devamı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Binbaşı Yetişen için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için tören düzenlendi

Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Duaların ardından Şehit Binbaşı Mustafa Yetişen'in cenazesi, Aydın'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kemal Yetişen#Şırnak#Şehit

BAKMADAN GEÇME!