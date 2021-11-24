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Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

#Ankara#Şehit#MSB
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım (40), memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, önceki akşam, eğitim sırasında silah kazası sonucu yaralandı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.

Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mete Yıldırım için Elmadağ ilçesindeki Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Fatma, eşi Semra, çocukları Egemen ve Azra Yıldırım, ağabeyi astsubay Mustafa Yıldırım ve kuvvet komutanları ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı. Kalabalığın cami avlusuna sığmaması üzerine cenaze töreni için caminin bulunduğu cadde, araç trafiğine kapatıldı. Ağabey Mustafa Yıldırım, burada taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Semra ile annesi Fatma Yıldırım ve anneannesi Münevver Gürbüz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Egemen ve Azra Yıldırım da tabut başında dua etti. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Elmadağ Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

​Öte yandan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın babasının yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Yıldırım'ın asıl görev yerinin Denizli olduğu, yaklaşık 1 yıldır geçici görevle Suriye'de bulunduğu belirtildi.
Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı


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#Ankara#Şehit#MSB

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