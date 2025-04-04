Şehit bekçiye hazin veda

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Yüzyıl Mahallesi’nde, geçen salı gecesi 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler, 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda başından ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Gölçek için dün Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı. Şehit bekçi daha sonra Fatih Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, saldırıya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı.

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ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırı sonrası şehit olan bekçi Uğur Gölçek’in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.