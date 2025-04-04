×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit bekçiye hazin veda

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Gölçek#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü#Şehit
Şehit bekçiye hazin veda
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırıda şehit olan bekçi 34 yaşındaki Uğur Gölçek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Yüzyıl Mahallesi’nde, geçen salı gecesi 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler, 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda başından ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Gölçek için dün Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı. Şehit bekçi daha sonra Fatih Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, saldırıya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı. 

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırı sonrası şehit olan bekçi Uğur Gölçek’in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Gölçek#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü#Şehit

BAKMADAN GEÇME!