Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii’nde tören

21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece’de polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan’a çarptı. Kansu Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Turan için Fatih Camii’nde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Cenaze namazında şehidin annesi Hatice Turan ile erkek kardeşi Emre Turan, taziyeleri kabul etti. Şehit için dua edilerek helallik alındı. Kansu Turan’ın naaşı Tören Mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

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