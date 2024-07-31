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Şehit Bedirhan bebek unutulmadı

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#Hakkari#Bedirhan Bebek#Şehit
Şehit Bedirhan bebek unutulmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Hakkari Yüksekova’da babasını birliğinde ziyaret edip otomobille dönerlerken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa bebeğin olay öncesi giydiği yeleği ve emziği Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ndeki müzede sergileniyor.

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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018’de, eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, otomobille dönüşe geçti. Dönüş yolunda PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan patlayıcı Bedirhan bebek ve annesinin geçtiği sırada infilak etti. Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya şehadetlerinin 6’ncı yıldönümünde anıldı.

Şehit Bedirhan bebek unutulmadı
Müzedeki emzik

YELEĞİ DE SERGİLENİYOR

Bedirhan bebeğin yeleği ve emziği ise Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ndeki müzede sergilenmeye devam ediyor. Dernek Başkanı Fatih Deveci, “Genci, yaşlısı, öğrencisi kim gelirse bize sordukları ilk soru ‘Bebekten şehit olur mu?’ Biz de onlara ‘Karşımızdaki alçak bir terör örgütü, bunlar için genç, yaşlı, çocuk, bebek, asker, polis ya da basın mensubu fark etmiyor’ diyoruz. Bedirhan bebek, PKK terör örgütü tarafından vahşice katledilen en küçük vatandaşımız, onu unutmak mümkün değil” dedi.
 

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#Hakkari#Bedirhan Bebek#Şehit

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