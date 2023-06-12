Şehit babaya veda

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden geçici olarak görevlendirildiği Hatay'a giden komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, tartıştığı meslektaşı polis memuru Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak şehit edildi. Sarıkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere daha önce görev yaptığı ve eşi Aslı Sarıkaya'nın memleketi olan Kırklareli'ye getirildi. Hızırbey Camisi'ndeki cenaze namazında Aslı Sarıkaya (33), oğulları Alparslan (9) ve Polat Göktürk Sarıkaya'yı (6) teselli etmeye çalıştı. Sarıkaya, Kırklareli Şehitliği'nde toprağa verildi.