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Şehit babaya veda

#Mustafa Bozkurt#Şehit#Kayseri
Şehit babaya veda

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt (43), memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

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Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' operasyonunda, önceki gün saat 03.30 sıralarında, teröristlerce konulan EYP'nin infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu. Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit için dün Kalemkırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit babaya veda

KIZI YÜZÜĞÜNÜ TAKTI

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin babası Mehmet, annesi Nefika, eşi Tuğba, kardeşi Keziban, çocukları Atakan (20), Alper (19) ve Elif Bozkurt (18) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin kızı Elif Bozkurt, babasının yüzüğünü parmağına takıp, tespihini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt, Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

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#Mustafa Bozkurt#Şehit#Kayseri

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