Şehit babaya son veda

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Törene Van Valisi Ozan Balcı, yetkililer ile şehidin yakınları, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı. Şabaniye Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazından sonra şehit Şeylan’ın cenazesi alana getirilerek özgeçmişi okundu.

BENİ NEDEN BIRAKTIN

Şehidin 12 yaşındaki kızı Sema ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sema, “Baba bizi niye bıraktın. Baba mekanın cennet olsun” diyerek gözyaşı döktü. Törende şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı. 3 çocuk babası Çetin Şeylan, okunan duaların ardından Şabaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.