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Şehit babaya son veda

Güncelleme Tarihi:

#Van#Şehit#Çetin Şeylan
Şehit babaya son veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Van’ın Çatak ilçesindeki Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan (37), son yolculuğuna uğurlandı.

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Törene Van Valisi Ozan Balcı, yetkililer ile şehidin yakınları, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı. Şabaniye Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazından sonra şehit Şeylan’ın cenazesi alana getirilerek özgeçmişi okundu.

BENİ NEDEN BIRAKTIN

Şehidin 12 yaşındaki kızı Sema ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sema, “Baba bizi niye bıraktın. Baba mekanın cennet olsun” diyerek gözyaşı döktü. Törende şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı. 3 çocuk babası Çetin Şeylan, okunan duaların ardından Şabaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.  

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#Van#Şehit#Çetin Şeylan

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