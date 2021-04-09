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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehit babaya asker selamı

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Şehit babaya asker selamı

Türk Yıldızları’na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, dün memleketi Trabzon’da toprağa verildi. 8 yaşındaki Kayra Gençcelep, babasını asker selamıyla uğurladı.

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 134’üncü Filo Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı, önceki gün eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra boş araziye düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Gençcelep’in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Şehit babaya asker selamı

‘BİZİ BIRAKIP NEREYE?’

Şehit Gençcelep için dün sabah 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Şehidin cenazesi buradaki törenin ardından memleketi Trabzon’a götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit eşi Nurcan Gençcelep’in, “Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun” diye yaktığı ağıt ile Kayra’nın babasına verdiği asker selamı yürek burktu.

Şehit babaya asker selamı
Şehidin eşi Nurcan Gençcelep. Fotoğraf: Fatih TURAN/DHA

Şehit babaya asker selamı

Şehidin küçük oğlu Kaan Gençcelep (sağda)

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