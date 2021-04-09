Şehit babaya asker selamı

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 134’üncü Filo Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı, önceki gün eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra boş araziye düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Gençcelep’in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi.

‘BİZİ BIRAKIP NEREYE?’

Şehit Gençcelep için dün sabah 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Şehidin cenazesi buradaki törenin ardından memleketi Trabzon’a götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit eşi Nurcan Gençcelep’in, “Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun” diye yaktığı ağıt ile Kayra’nın babasına verdiği asker selamı yürek burktu.

Şehidin eşi Nurcan Gençcelep. Fotoğraf: Fatih TURAN/DHA



Şehidin küçük oğlu Kaan Gençcelep (sağda)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara