×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehit babasının adıyla yaşayacak

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Şehit#Uzman Çavuş Yücel Yeşil
Şehit babasının adıyla yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 07:00

Kütahya’da otomobil çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in cenazesinden bir gün sonra dünyaya gelen oğluna babasının adı verildi.

Haberin Devamı

 GEÇEN cumartesi günü 11.30 sıralarında, Kütahya-Gediz Karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı’nda Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. de gözaltına alındı. Şehit Yeşil’in cenazesi önceki gün memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi’nde düzenlenen törenle defnedildi.

Haberin Devamı

‘HOŞ GELDİN YÜCEL’

Şehit Yeşil’in haziran ayında boşandığı Özlem Uygun, dün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babası Yücel Yeşil’in ismi konuldu. Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, sosyal medya hesabından yeğeninin fotoğrafını ‘Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil’ notuyla paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Şehit#Uzman Çavuş Yücel Yeşil

BAKMADAN GEÇME!