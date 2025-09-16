Şehit babasının adıyla yaşayacak

Haberin Devamı

GEÇEN cumartesi günü 11.30 sıralarında, Kütahya-Gediz Karayolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı’nda Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D. de gözaltına alındı. Şehit Yeşil’in cenazesi önceki gün memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi’nde düzenlenen törenle defnedildi.

Haberin Devamı

‘HOŞ GELDİN YÜCEL’

Şehit Yeşil’in haziran ayında boşandığı Özlem Uygun, dün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babası Yücel Yeşil’in ismi konuldu. Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, sosyal medya hesabından yeğeninin fotoğrafını ‘Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil’ notuyla paylaştı.