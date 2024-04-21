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Şehit babası, oğlunun şehit olduğu gün hayatını kaybetti

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#Şehit#Cemil Akman#Kastamonu
Şehit babası, oğlunun şehit olduğu gün hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 17:12

Siirt’in Eruh ilçesinde 20 Nisan 1993 tarihinde şehit olan jandarma er Adem Akman’ın babası Cemil Akman, oğlunun şehadete yürüdüğü gün 20 Nisan'da hayatını kaybetti. Cemil Akman, şehit oğlunun yanına defnedildi.

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Siirt’in Eruh ilçesinde 20 Nisan 1993 tarihinde şehit olan Taşköprü nüfusuna kayıtlı jandarma er Adem Akman’ın babası Cemil Akman, oğlunun şehadete yürümesinden 31 yıl sonra aynı gün Taşköprü Tekke Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybetti.

Şehit babası, oğlunun şehit olduğu gün hayatını kaybetti

Merhumun cenazesine Taşköprü Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit babası, oğlunun şehit olduğu gün hayatını kaybetti

Taşköprü’de Merkez Taş Camisi'nde öğle namazını müteakip Cemil Akman, kılınan cenaze namazının ardından Merkez Zımbıllı Mezarlığı'nda şehit oğlu Adem Akman’ın yanına gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit babası, oğlunun şehit olduğu gün hayatını kaybetti

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#Şehit#Cemil Akman#Kastamonu

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