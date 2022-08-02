Şehit babası 'kınalı kuzum' türküsünü anlattı: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum

Haberin Devamı

26 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Erler Mevlüt Yoğurtcu ve Mert Otal şehit oldu. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan evli ve 1 çocuk babası Mevlüt Yoğurtcu'nun babası şahin Yoğurtcu'nun, acı haberi almadan 11 gün önce kendi bestesi olan 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü saz eşliğinde söylerken çekilen videyu sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şahin Yoğurtcu'nun videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

'TAKDİRİ İLAHİ BÖYLEYMİŞ'

3 kızı olan ve tek oğlunu şehit veren milli eğitimden emekli Şahin Yoğurtcu, 3 yıl önce bestelediği türkünün hikayesini DHA'ya anlattı. Şahin Yoğurtcu, türküyü 1 Mayıs 2019 tarihinde Suriye'nin Azez kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan oğlunun memleketleri Çankırı'dan arkadaşı Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için yazdığını söyledi. Uzun yıllar müzikle uğraştığını, söz ve müziği kendisine ait eserler yaptığını anlatan baba Yoğurtcu, "2019 yılında memleketimiz Çankırı'da Yalçın Koca diye şehidimiz vardı. Onun ilk şehit haberini veren de oğlumdu. Şehidimiz için 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü yazdım. İlk bir kıtasını onun için yazmıştım. İçimden o şekilde geldi. Sonra diğer iki kıtasını içimden gelerek tamamladım. Ama Allah öyle bir şey yaptı ki demek ki ben kendime olacakmış, kenti oğlum için yazmış gibi oldum şu anda. Şehit olmadan 11 gün önce sosyal medyada paylaşmıştım. Nasip, takdiri ilahi böyleymiş" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'DEMEK Kİ İÇİNE DOĞMUŞ'

Şahin Yoğurtcu, 2 yıl önce oğlu Mevlüt Yoğurtcu ile aralarında geçen diyaloğu da anlatarak, "Evde kapının ağzında konuşurken hep müzikten bahsederdik. Oğlum durduk yere bana 'Baba ben seni meşhur yapacağım, belki de ben seni meşhur yaparım' dedi. 'Niye oğlum' dedim. 'Boş ver baba' dedi. Demek ki o zaman içine doğdu. Vatan sağ olsun. İç ve dış düşmanlardan Allah'ım bizi korusun. Bütün ülkemizin yar ve yardımcısı olsun. Biz vatan için varız. Vatansız millet olmaz. Geçmişimize sahip çıkmazsak geleceğimiz olmaz. Türkiye'mizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞTI

Şahin Yoğutcu, oğlunun doğum günü olan 1 Ağustos'ta 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü sosyal medya hesabından 'doğum günün kutlu olsun kınalı kuzum' mesajı ile tekrar paylaştı. Şahin Yoğurtcu ayrıca oğlu Mevlüt Yoğurtcu'nun küçük oğlunu severken çekilen videosunu da paylaştı.