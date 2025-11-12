×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 21:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Şehit Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletiyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da aileyi ziyaret etti. Şehit babası Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini ileten Özcan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Aykut ile görüştürdü.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

Baba Aykut da “Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

