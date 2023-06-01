‘Şehit baba’ görev başında

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ADANA Emniyet Müdürü Doğan İnci, 13 Eylül 2015'te görev yaptığı Şırnak'ta, uygulama noktasına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Altmış'ın kızı Zeynep Altmış, İnci'den, bir aracın üzerine babasının isminin yazılmasını istedi. İnci'nin talimatıyla, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bir zırhlı aracına 'Şehit Şahin Altmış' adı verildi

SİREN SESİYLE BALKONA KOŞTULAR

Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçla, Altmış Ailesi’nin yaşadığı sokağa gitti. Siren sesleriyle balkona koşan şehidin çocukları Zeynep ve Ali Enes (17) ile eşi Özlem Altmış, zırhlı aracı görünce duygulandı. Sokakta, zırhlı araca dokunup hatıra fotoğrafları çektiren şehidin ailesi, araçla şehir turu attı.

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Şehidin kızı Zeynep Altmış “Bu büyük bir gurur bizim için. Babam eve gelmese de onun adını taşıyan aracının gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı” diye konuştu.

DAHA ÖNCE 2 SALDIRIDAN KURTULMUŞ

- Özlem Altmış da eşinin daha önce 2 saldırıdan kurtulduğunu anlattı: “İkinci şark görevi için gitmişti ve 14 ay görev yaptı. Şehit olmadan 1 ay önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Eşim o saldırıdan kurtuldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.O saldırıdan 3 hafta sonra da kaldığı lojmana roketatarlı saldırı düzenlediler. Eşim bu saldırıdan da kurtuldu. Son saldırıda ise eşim, kahramanca silahına davranıp, teröristlerin üzerine koşup birini etkisiz hale getirmiş. Daha sonra bomba yüklü araç patlatıldığında şehit düşmüş. Çocuklarım onun isminin yaşatılmasını çok istiyordu. Sağ olsun Doğan müdürüm bizi kırmadı. Şırnak’tan eşimin gelmesini bekliyordum, nasip olmadı ancak bize böyle bir gurur yaşattı.”