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Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

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#Batman#Şehit Aybüke Öğretmen#Terörist
Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

Batman’ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce okuldan çıkıp eve dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

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Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit düştüğü yerde dün olayın 8. yıldönümünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftüsü Hakan Çağıran’ın okuduğu duanın ardından Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı. Katılımcılar, daha sonra Yalçın’ın görev yaptığı okula geçti. Burada müzik öğretmenleri Yalçın’ın sevdiği şarkıları seslendirdi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, şehit öğretmen Yalçın’ı şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Kaymakam Güngör ve beraberindekilerle Yalçın’ın şehit olduğu saldırı sonrasında bölgeden uzaklaşan teröristin “dur” ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar’ın şehit düştükleri Bekirhan Jandarma Karakolu’ndaki anmaya da katıldı.  

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#Batman#Şehit Aybüke Öğretmen#Terörist

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