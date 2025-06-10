Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

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Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit düştüğü yerde dün olayın 8. yıldönümünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftüsü Hakan Çağıran’ın okuduğu duanın ardından Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı. Katılımcılar, daha sonra Yalçın’ın görev yaptığı okula geçti. Burada müzik öğretmenleri Yalçın’ın sevdiği şarkıları seslendirdi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, şehit öğretmen Yalçın’ı şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Kaymakam Güngör ve beraberindekilerle Yalçın’ın şehit olduğu saldırı sonrasında bölgeden uzaklaşan teröristin “dur” ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar’ın şehit düştükleri Bekirhan Jandarma Karakolu’ndaki anmaya da katıldı.