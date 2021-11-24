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Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

#Şenay Aybüke Yalçın#Batman#Öğretmenler Günü
Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin Kozluk'ta şehit olduğu yere karanfiller bıraktı, görev yaptığı okulu ziyaret etti.

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Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit oldu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Taha Etız ile yönetim kurulu üyeleri, Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakarak görev yaptığı okulu ziyaret etti.

Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

Vakfın Şube Başkanı Taha Etız, "Cehaletten beslenen terör örgütüne en büyük savaşı açan Aybüke öğretmene ve bütün şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Şehadete ererek, ölümüyle ölümsüzlüğe eren bütün yiğitlerimizden Allah razı olsun. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, cehalete ve terörün karanlığına savaş açan, insan yetiştirmeyi amaç edinen bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlarım" dedi.

Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

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#Şenay Aybüke Yalçın#Batman#Öğretmenler Günü

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