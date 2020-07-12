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DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 23:09,Son Güncelleme:

Şehit ateşi Samsun'a düştü

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Şehit ateşi Samsun'a düştü
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Türkiye’nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsun’a ulaştı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin acı haberi memleketi Samsunun Havza ilçesinde baba ocağına ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesi Merzifon Havalimanı üzerinden Havzaya getirilecek.

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