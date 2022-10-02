Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Astsubay Yusuf Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Pençe Kilit#Yusuf Ataş
Şehit Astsubay Yusuf Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 12:39

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’a getirildi.

Haberin Devamı

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi askeri uçakla memleketi Elazığ’a getirildi.

Şehidin naaşı havalimanında Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ve il protokolü tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Kara yoluyla Kovancılar ilçesine götürülen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi öğle namazının ardından toprağa verilecek. 

Şehit Astsubay Yusuf Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Pençe Kilit#Yusuf Ataş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik