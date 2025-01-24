Şehit astsubay Ufuk Akıncı'ya acı veda

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Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi ile yaralandı. Akıncı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Ufuk Akıncı'nın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından Ankara'ya getirildi.

Şehit Astsubay Akıncı için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Akıncı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Şehit Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin aile bireyleri, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Akıncı'nın cenazesi, kılınan namaz sonrası Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)