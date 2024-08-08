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PenÃ§e-Kilit harekat bÃ¶lgesinde, dÃ¼n arama-tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucunda Piyade Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Habip Murat Alp, ÅŸehit oldu. OÄŸlunun ÅŸehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz (58) evinde taziyeleri kabul ederken aniden rahatsÄ±zlandÄ±. Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Kaygusuz, burada yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Yozgat Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi. DoktorlarÄ±n ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Burada yapÄ±lan anjiyo operasyonunun ardÄ±ndan anne Kaygusuz'un durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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TABUTA SARILIP, GÃ–ZYAÅžI DÃ–KTÃœ

DiÄŸer yandan memleketi KÄ±rÅŸehir'e getirilen Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Habip Murat Alp iÃ§in Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± ilÃ§esinde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Fatih Camisi'nde dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HurÅŸit YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±rÅŸehir Valisi HÃ¼dayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Ã–zkan, KÄ±rÄ±kkale Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet ErdoÄŸmuÅŸ, AK Parti KÄ±rÅŸehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP KÄ±rÅŸehir Milletvekili Metin Ä°lhan, KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selahattin EkicioÄŸlu, Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan HakanoÄŸlu, KÄ±rÅŸehir Åžehit Aileleri Dernek BaÅŸkanÄ± Mutlu KÄ±lÄ±Ã§aslan, aÄŸabeyi Muhammed Alp (30), yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Anjiyo olduÄŸu Yozgat Åžehir Hastanesi'nden 5 saatlik alÄ±nan izinle, oÄŸlunun cenaze tÃ¶renine sedye ile getirilen Bahriye Kaygusuz, tabuta sarÄ±larak uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Åžehidin babasÄ± Ã–mer Alpâ€™in, 2021 yÄ±lÄ±nda pandemi dÃ¶neminde koronavirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.Â