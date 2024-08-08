×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Åžehit Astsubay Habip Murat Alp'e acÄ± veda! Annesi cenaze törenine sedye ile getirildi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Åžehit#KÄ±rÅŸehir#Son Yolculuk
Åžehit Astsubay Habip Murat Alpe acÄ± veda Annesi cenaze tÃ¶renine sedye ile getirildi
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 08, 2024 14:52

Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde arama-tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucunda ÅŸehit olan Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Habip Murat Alp'in (25) cenazesi, memleketi KÄ±rÅŸehir'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenaze tÃ¶renine ÅŸehidin kalp krizi geÃ§iren annesi Bahriye Kaygusuz sedye ile getirildi. AcÄ±lÄ± anne, tabuta sarÄ±larak uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Haberin DevamÄ±

PenÃ§e-Kilit harekat bÃ¶lgesinde, dÃ¼n arama-tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucunda Piyade Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Habip Murat Alp, ÅŸehit oldu. OÄŸlunun ÅŸehit haberini alan anne Bahriye Kaygusuz (58) evinde taziyeleri kabul ederken aniden rahatsÄ±zlandÄ±. Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Kaygusuz, burada yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Yozgat Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi. DoktorlarÄ±n ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geÃ§irdiÄŸi belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Burada yapÄ±lan anjiyo operasyonunun ardÄ±ndan anne Kaygusuz'un durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Åžehit Astsubay Habip Murat Alpe acÄ± veda Annesi cenaze tÃ¶renine sedye ile getirildi

Haberin DevamÄ±

TABUTA SARILIP, GÃ–ZYAÅžI DÃ–KTÃœ

DiÄŸer yandan memleketi KÄ±rÅŸehir'e getirilen Piyade Astsubay Ã‡avuÅŸ Habip Murat Alp iÃ§in Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± ilÃ§esinde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Fatih Camisi'nde dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HurÅŸit YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±rÅŸehir Valisi HÃ¼dayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Ã–zkan, KÄ±rÄ±kkale Garnizon KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet ErdoÄŸmuÅŸ, AK Parti KÄ±rÅŸehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP KÄ±rÅŸehir Milletvekili Metin Ä°lhan, KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selahattin EkicioÄŸlu, Ã‡iÃ§ekdaÄŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan HakanoÄŸlu, KÄ±rÅŸehir Åžehit Aileleri Dernek BaÅŸkanÄ± Mutlu KÄ±lÄ±Ã§aslan, aÄŸabeyi Muhammed Alp (30), yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit Astsubay Habip Murat Alpe acÄ± veda Annesi cenaze tÃ¶renine sedye ile getirildi

Anjiyo olduÄŸu Yozgat Åžehir Hastanesi'nden 5 saatlik alÄ±nan izinle, oÄŸlunun cenaze tÃ¶renine sedye ile getirilen Bahriye Kaygusuz, tabuta sarÄ±larak uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Åžehidin babasÄ± Ã–mer Alpâ€™in, 2021 yÄ±lÄ±nda pandemi dÃ¶neminde koronavirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.Â

Åžehit Astsubay Habip Murat Alpe acÄ± veda Annesi cenaze tÃ¶renine sedye ile getirildi

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Åžehit#KÄ±rÅŸehir#Son Yolculuk

BAKMADAN GEÇME!