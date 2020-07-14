Şehit Astsubay Ethem Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 yıldır görev yapan Şehit Demirci'nin cenazesi Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kevser Camii'ne getirildi.



Törene şehit annesi Keziban ve şehidin 8 kardeşi, şehidin 6 ay önce evlendiği eşi Işıl Demirci ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesi tören sırasında metanetini korudu.



Şehidin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan subay kardeşi Seyit Ahmet Demirci de, acı haberi görevi başında aldıktan sonra bulunduğu seferden dönerek ağabeyinin cenaze törenine katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından şehit Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin cenazesi Kocapınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet Demirci'nin ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi.