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Şehit astsubay 'Esma Çevik'in adının verildiği petrol kuyusuna ailesinden ziyaret

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#Şırnak#Gabar#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 12:54

ŞIRNAK’ta PKK’lı teröristlerin döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan Astsubay Esma Çevik’in annesi Nebahat Çevik, diğer kızıyla birlikte Gabar Dağı’nda şehit kızının isminin verildiği petrol kuyusunu ziyaret etti.

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Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası faaliyete alınan petrol kuyusuna, İdil ilçesinde 9 Aralık 2019’da PKK’lı teröristlerin döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan Astsubay Esma Çevik’in ismi verildi.

şehit astsubay Esma Çevik’in annesi Nebahat ve kardeşi Esra Çevik, beraberlerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Hatice Atan ile birlikte Gabar Dağı’nda bulunan ‘Şehit Esma Çevik-1’ petrol kuyusunu ziyaret etti. Gabar Dağı’ndaki petrol sahalarını gezen aile, Şehit Esma Çevik anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren aile, daha sonra Şırnak’tan ayrıldı.

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#Şırnak#Gabar#Şehit

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