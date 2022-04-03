Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi memleketine uğurlandı

#Hakkari#Hacıbey Çayı#Abdullah Kürşat Kupşen
Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşenin cenazesi memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde arama tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan ve yapılan arama çalışmalarında dün cansız bedeni bulunan Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle ailesinin yaşadığı İzmir'e uğurlandı.

Haberin Devamı

Olay, 31 Mart akşamı Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, arazi arama tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü. Asteğmen, suda gözden kaybolurken diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşenin cenazesi memleketine uğurlandı

AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusunun yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışmasında Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi dün düştüğü yerin 1600 metre uzağında bulundu.

Haberin Devamı

Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşenin cenazesi memleketine uğurlandı

Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kupşen'in naaşı yapılan otopsinin artından cenaze aracıyla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına getirildi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayrak Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, şehidin anne ve babası ile kardeşi katıldı.

Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşenin cenazesi memleketine uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimını'na, oradan da uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e uğurlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Hacıbey Çayı#Abdullah Kürşat Kupşen

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy